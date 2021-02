Capo d'Orlando, movida irresponsabile e rissa sedata

Un sabato da sballo quello registrato ieri sera a Capo d’Orlando con migliaia di giovani che si sono assembrati ovunque. Dall’isola pedonale alle zone periferiche del centro, dal Vico del Silenzio sino alla via Saint Bon. In centinaia i teenagers scesi dai treni provenienti dall’hinterland tirrenico e tutti sembra con lo stesso spirito, quello di riunirsi in gruppo per brindare alla bella serata ed alla zona gialla nella quale la Sicilia è entrata da una settimana. Un bicchierino di troppo ha scatenato una rissa in pieno centro sedata dai carabinieri mentre più in là i vigili urbani hanno multato due bar che non avevano osservato il divieto di servire dei clienti ai tavoli. Già in mattinata nel quartiere Auletta la polizia era intervenuta su segnalazione degli abitanti per il solito gruppo di adolescenti restio alle regole anticovid.

