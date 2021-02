Acquedotto di Messina, consegnati i lavori per la messa in sicurezza del Fiumefreddo

L'Amam ha consegnato i lavori per la messa in sicurezza dell'acquedotto Fiumefreddo. "È ancora vivo il ricordo degli effetti della frana verificatasi lungo il tracciato dell’acquedotto Fiumefreddo tra la fine di ottobre e la metà di novembre 2015 - afferma il sindaco de luca - determinò una crisi idrica di grave entità e produsse disagi notevoli e prolungati per la cittadinanza messinese. Dopo i lavori a Forza d'Agrò, già completati da Amam, con le opere previste dalla progettazione esecutiva e finanziate dal masterplan della città metropolitana di Messina, ora si compie un altro step.

Il progetto andato in gara prevede un finanziamento complessivo per 3.110.000 euro, e riguarda il compimento delle azioni volte alla mitigazione delle vulnerabilità dell'infrastruttura prendendo le mosse dal riesame delle caratteristiche del sistema Fiumefreddo e considerando i segmenti che lo compongono, cioè approvvigionamento, opere di presa e sollevamento iniziale, adduzione, condotta e manufatti di linea, gallerie di valico, protezione catodica, controllo, sistema di telemisura esistente, sostituzione giunti". Verranno sostituiti tratti di condotte che, negli anni, hanno causato continui stacchi all'erogazione idrica, come ad esempio il tratto di Piano Bagni ove continuamente si verificano perdite. La durata dei lavori è prevista in 12 mesi.

Nell'ambito dell'intervento complessivo da 4,5 milioni di euro anche l'intervento di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del serbatoio di accumulo di acqua potabile ubicato a Santa Lucia sopra Contesse, completato nel 2003, collaudato nel 2006 e mai utilizzato. "Altro spreco di denaro pubblico" ha detto De Luca.

