"Lupin religioso" a Milazzo, si fa il segno della croce e ruba le offerte: è bufera

All'inizio sembrava un comune fedele, ma dopo essere entrato nella chiesa del Sacro Cuore di Milazzo, una tra le più frequentate del comune mamertino, si è fatto il segno della croce e ha rubato le offerte. Pochi euro, ma il parroco don Dario Mostaccio ha pubblicato il video del furto sui social ed è stata subito polemica.

“Lupin passò alla storia come il “ladro gentiluomo”… il mio “mister X” passerà alla storia per il “ladro religioso”, prima di svuotare la cassetta si fa un bel segno di croce davanti la statua di Maria i nostri anziani direbbero “lassamu fari a Diu”.

Al post sono seguiti commenti indignati e reazioni dei fedeli con il parroco che ha spiegato: “Post eliminato. Qualcuno, giustamente, si è turbato – ha scritto il prete – La mia voleva essere solo ironia, purtroppo poco compresa. Non giudico la persona, se avesse chiesto avrei approfondito la conoscenza per capire il bisogno. Spero che coloro che sono rimasti scandalizzati possano perdonare questa mia leggerezza ed eventualmente giudicarmi per conoscenza diretta. Spero possano anche essere comprensivi quando altri gesti simili, sicuramente per bisogno, saranno compiuti in abitazioni private".

