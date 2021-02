Messina, un centro hub alla Fiera di Messina per la vaccinazione. Oggi sopralluogo

I prossimi giorni saranno decisivi su due fronti: capire se la Sicilia manterrà un livello di diffusione in linea con la “zona gialla”, evitando così di scivolare verso la fascia arancione; monitorare l’evoluzione delle varianti. Sono gli aspetti che più preoccupano il governo regionale e gli esperti del Comitato scientifico, alcuni dei quali hanno sollevato più di una perplessità sulle strategie adottate. C’è chi vorrebbe subito la linea dura delle restrizioni per anticipare l’eventuale progressione delle varianti, in testa quella “inglese”. Nello stesso tempo, però, l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, sta accelerando per dotare subito le tre città metropolitane di centri hub in grado di vaccinare migliaia di persone al giorno.

A Messina, invece, è stata scartata l’ipotesi di attrezzare il centro hub nell’ex ospedale militare. L’alternativa potrebbe essere la Fiera. E in questa direzione oggi ci sarà un sopralluogo degli esperti di Protezione civile per capire.

PROVINCIA DI MESSINA

A Terme Vigliatore almeno un caso positivi tra gli alunni della scuola dell'Infanzia. Per questo sono stati posti in isolamento anche gli altri bambini. Il dirigente scolastico, su indicazione dell’Asp, ha chiuso la scuola. Già fissato per il 20 febbraio uno screening a tappeto. A Milazzo la notizia più importante della giornata è che i tamponi eseguiti ai lavoratori di alcune ditte dell'indotto della Raffineria sono risultati tutti negativi e, quindi, le preoccupazioni sono destinate a rientrare anche se l’attenzione all’interno dell’industria resta alta. Ieri ancora comunque una giornata senza alcun contagiato mentre i guariti sono stati tre. Dato complessivo che cala ancora attestandosi a 37 persone che sono costrette a combattere contro il virus.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata