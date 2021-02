Messina, intensa nevicata nella valle dell'Alcantara

Intensa nevicata stamattina sui comuni della valle dell'Alcantara in provincia di Messina. Fortunatamente non si registrano problemi alla viabilità ancora, lungo le strade provinciali tra i comuni di Mojo Alcantara, Malvagna, Roccella Valdemone, Francavilla di Sicilia, si circola senza difficoltà malgrado ancora continui a nevicare. In effetti una prima nevicata si era registrata ieri sera, ma solo all'alba ha ripreso a nevicare con più insistenza.

