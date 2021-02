Messina, prof positivo alla scuola "Paradiso": 3 classi e 9 docenti in isolamento fiduciario

Allarme contagio anche in due plessi del comprensivo Paradiso. Tre classi e nove docenti sono stati posti in isolamento fiduciario. Per le tre classi oggetto del provvedimento è già scattata la didattica a distanza. In pratica, ad essere risultato positivo, venerdì scorso, è stato un soggetto del corpo docente, entrato in contatto con tre classi e altri colleghi dei plessi Beata Eustochia e Petrarca. Già allertati i medici dell' Usca. Lunedì previsto, in modalità Drive In, nella sede centrale Beata Eustochia del viale Annunziata, lo screening per studenti e docenti.

