Differenziata: al via la raccolta nella seconda zona Area Centro di Messina - MAPPA

Messinaservizi comunica che dal prossimo lunedì 8 febbraio verranno tolti tutti i cassonetti filo strada dal Torrente Boccetta sino alla via S. Agostino nella zona Blu dell'area Centro. I cassonetti erano stati lasciati qualche altra settimana per dare agli amministratori di condomini, non ancora pronti per la differenziata perché non si erano attivati, di prodigarsi per avere la relativa attrezzatura. Per prenotar la consegna dei carrellati o del carrellati più sacchetti, basta prenotarsi al n 333 615 4097, per i mastelli del Kit familiare fino a 8 unità utenze sempre in via Salandra invece per la consegna.

Inoltre, sempre da lunedì 8 febbraio prenderà il via il porta a porta nella seconda zona dell'area centro da Viale Europa lato Sud fino a Via Petrazza.

La raccolta differenziata sarà avviata nelle vie La Farina da via Gazzi fino a viale Europa entrambi i lati; Via la Farina da viale Europa a via Giuseppe Sciva solo lato mare; rione Ferrovieri; rione Cannamele; Maregrosso; quartiere Americano; Quartiere Lombardo; Provinciale Valle degli Angeli, Contrada Montesanto, Villaggio Santo, Via del santo e via palmara fino a vicolo San Cosimo, via Catania da viale Europa fino a via Gazzi.

I condomini di questa zona dovranno seguire il calendario dell'area Centro per il conferimento dei rifiuti,esponendoli dalle 20 alle 22 nei mastelli, carrellati o sacchetti, secondo l’organizzazione nel Condomino e spazio disponibile.

