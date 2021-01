Messina, sei morti nelle ultime 24 ore. Ma i numeri migliorano

Sono sei i decessi nelle ultime 24 ore a Messina. Cinque i morti al "Policlinico" universitario: si tratta di un uomo di quattro uomini di 63, 71, 84 e 89 anni e di una donna di 75 anni. Al "Papardo" è invece morta una donna di 90 anni. Inoltre sulla piattaforma è stato registrato oggi un ulteriore decesso risalente a inizio settimana: si tratta di un uomo di 90 anni.

Questo l’attuale quadro dei ricoveri: Policlinico 99 (19 rianimazione); Papardo 38 (8 rianimazione). Barcellona 29. Sono 12 le dimissioni complessive (nei tre ospedali Covid) nelle ultime 48 ore.

Nuovo boom di guariti in Sicilia: 2.210, ieri erano stati 2.816. Sono 846, invece, i nuovi casi Covid, con un numero di attuali positivi pari a 42.868: 1.345 ricoverati con sintomi, 208 in terapia intensiva (8 del giorno), tre in meno di ieri, 41.315 in isolamento domiciliare. Sono 3.443 i deceduti, 35 in più; 135.387 i casi totali; 89.076 i dimessi guariti. Ammontano a 328 i nuovi casi in provincia di Palermo, che resta la più colpita, 200 in quella di Catania e 85 a Messina. E’ di 25.251 l’incremento dei tamponi effettuati.

