Condotta spezzata a Capo D'Orlando, lunedì i lavori per mettere fine all’inquinamento

Il mare ancora forte e l’approvvigionamento del materiale per mettere in sicurezza il tratto del lungomare di Tavola Grande dove si è rotta la condotta fognaria, hanno imposto il rinvio a lunedì dell’intervento del comune per dire stop all’emergenza ambientale che le mareggiate hanno provocato tranciando la tubatura che scorre sotto la strada. È ormai una settimana che quantità enormi di reflui fognari arrivano a mare. Qui, come ha reso noto il sindaco Franco Ingrillì, si sta pensando allo spostamento della condotta che porta i liquami al depuratore. Il progetto che sta preparando l’architetto Mario Sidoti dell’Ufficio Tecnico prevede che gli 800 metri della nuova condotta vengano interrati lungo la “via del mare” e quindi messi al sicuro dalle mareggiate perché quella strada è lontana dalla battigia almeno 100 metri. Lunedì inizieranno anche i lavori di riempimento con massi della voragine prodottasi nella piazzetta del lungomare Doria così da evitare che i prossimi marosi facciano collassare la parte rimanente della terrazza minando anche la strada che ormai è a contatto con la battigia.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata