A Messina 4 morti nelle ultime 24 ore. A Ragusa sospesi due "furbetti" del vaccino

Altri 4 morti nelle ultime 24 ore, che portano a 99 il numero delle vittime da Covid-19 dall'inizio del 2021 a Messina. Tre persone sono decedute al Policlinico "Gaetano Martino" (una donna di 94 anni e due uomini rispettivamente di 79 e di 81 anni, tutti di Messina). Al Papardo non ce l'ha fatta un ottantaquattrenne. Ma i dati preoccupanti riguardano i posti letto occupati nelle terapie intensive. Nei tre ospedali cittadini siamo quasi alla soglia massima: al Policlinico 25 posti occupati su 30, al Papardo 10 su 12, all'Irccs-Piemonte (sede di Villa Contino) 8 su 8. Sono, dunque, 43 i posti occupati su un totale di 50. Complessivamente, tenendo conto anche delle degenze ordinarie, al Policlinico sono 101 i ricoverati per coronavirus, al Papardo 36 e all'ospedale Cutroni Zodda di Barcellona 30. Per le sole degenze ordinarie, su 287 posti letto risultato occupati 215.

Il bilancio in Sicilia

Continua a mantenersi sotto quota mille il numero dei nuovi casi Covid in Sicilia, unica regione ancora in zona rossa che entro fine settimana potrebbe cambiare "colore". Secondo il report del ministero della Salute sono 970 i nuovi positivi, un centinaio in più rispetto a ieri ma con un numero di test di gran lunga superiore, 23.579 tamponi, e con una incidenza che si mantiene stabile al 4,1%. L’isola scivola così al sesto posto per nuovi contagi dopo la Lombardia, il Lazio, la Puglia, l’Emilia Romagna e la Campania. Le vittime sono state 36 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.296. Scende in misura consistente anche il totale degli attualmente positivi: 47.479, con un decremento di 522 casi. I guariti sono infatti 1.456.

Negli ospedali i ricoveri di pazienti Covid sono 1.664, 2 in meno rispetto a ieri, dei quali 229 in terapia intensiva. La distribuzione nelle province vede Palermo con 308 casi, Catania con 188, Messina 104, Trapani 162, Siracusa 84, Ragusa 14, Caltanissetta 36, Caltanissetta 36, Agrigento 72, Enna 2. Buone notizie anche sul fronte dei vaccini. Tra oggi e domani, sono in consegna oltre 31 mila dosi che stanno raggiungendo i vari centri vaccinali delle province siciliane. Sono quelle già previste nel piano di distribuzione che ha visto un rallentamento dopo le vicende legate ai ritardi di Pfizer che ha tagliato del 20% le forniture verso l’isola. La campagna vaccinale in Sicilia prosegue dunque regolarmente con le inoculazioni della seconda dose.

Infine, dopo il pugno duro annunciato dal presidente Musumeci nei confronti dei cosiddetti «furbetti» del vaccino, si registrano le prime sanzioni. Due dirigenti dell’Asp di Ragusa sono stati sospesi dal servizio per 30 giorni dopo gli accertamenti disposti dall’assessorato alla Salute nei confronti delle persone a cui sarebbero stata somministrata la prima dose del vaccino senza essere in lista. Il provvedimento, firmato dal direttore generale dell’Asp di Ragusa, Angelo Aliquò, riguarda due dirigenti in servizio nel centro di vaccinazione di Scicli: il responsabile e la sua vice. Dai primi accertamenti disposti dall’assessore Ruggero Razza e dalle indagini dei carabinieri del Nas è emerso che i vaccini sarebbero stati inoculati ad alcuni familiari dei due dipendenti dell’Asp che non erano in lista e non ne avevano diritto.

