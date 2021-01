Capo d’Orlando, le mareggiate “minacciano” la strada

Da levante a ponente la mareggiata di maestrale di queste ore ha “ferito” il sea front di Capo d’Orlando come non avveniva da anni. I maggiori danni nel centro della città dove le onde hanno risucchiato a mare buona parte della piazzetta del lungomare Andrea Doria ed ora minacciano addirittura la strada. A ponente invece è emergenza ambientale perché è crollata parte della strada che porta al depuratore di Tavola Grande. Le onde hanno spezzato la condotta fognaria ed ora i reflui sversano a mare inquinando un vasto tratto di costa. In ambedue i siti i crolli erano annunciati da mesi, perché l’erosione della costa aveva privato della difesa della spiaggia molti tratti del litorale orlandino. E a Tavola Grande e nel tratto di spiaggia della piazzetta Andrea Doria, si erano determinati i punti di maggior impatto delle onde favoriti anche dalle scogliere e dai pennelli rigidi che erano stati realizzati a ponente per difendere le spiagge di quelle zone.

© Riproduzione riservata