Trasporto pubblico a Messina, l'Atm riduce le corse nei giorni feriali

Nel rispetto delle disposizioni di cui all’ordinanza sindacale n. 18 del 17/01/2021 volta al contenimento del rischio COVID-19, mediante la limitazione degli spostamenti e dei contatti sociali, l'Atm informa che da domani 22/01, sino a nuove comunicazioni, il servizio feriale sarà rimodulato garantendo le corse nelle ore di punta antimeridiane e pomeridiane per consentire il raggiungimento dei luoghi di lavoro ed il rientro alle proprie abitazioni.

Si conferma che le corse della linea 1 shuttle 100 e del tram avranno una frequenza di 30 minuti e sarà garantito il servizio notturno linea N1. Si precisa che il servizio festivo non subirà variazioni.

Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti sul servizio si invita a consultare il sito www.atmmessinaspa.it --> Linee ed Orari --> Emergenza COVID, la nostra pagina Facebook @atmmessinaspa o iscriversi al nostro canale Telegram @atmmessina. Per i giorni festivi si dovrà fare riferimento al programma attualmente esercito e visionabile sul sito www.atmmessinaspa.it --> Linee ed Orari

