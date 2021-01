A spasso a Messina senza giustificazione, ed era anche ai domiciliari

È stato arrestato ieri, in via La Farina, dai poliziotti delle volanti impegnati nel controllo del territorio. Pluripregiudicato e agli arresti domiciliari, transitava in via La Farina violando la misura cautelare. Il ventisette messinese ha provato prima a nascondersi dietro le auto in sosta poi, una volta raggiunto, ha cercato di giustificarsi. Le motivazioni addotte si sono rivelate incongruenti e poco verosimili. Un più approfondito controllo ha evidenziato che l’uomo si trovava ristretto in regime di arresti domiciliari per il reato di furto aggravato. In conseguenza è stato tratto in arresto e trattenuto presso la propria abitazione in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata odierna.

