Messina, potenziata l'assistenza domiciliare integrata per i positivi al Covid

Attivo già dal mese di dicembre, questo ufficio straordinario ha introdotto il servizio di “A.D.I. Covid” (Assistenza Domiciliare Integrata), specificamente rivolto ai soggetti positivi in regime di isolamento domiciliare fiduciario, positivi senza sintomi o con sintomatologia compatibile con l’assistenza al domicilio, soggetto negativo con conviventi positivi.

La richiesta di servizio avviene tramite il proprio medico di famiglia, che manderà la richiesta ai due distretti ADI Messina nord e sud dell’Asp. Il servizio continuerà fino al rilevarsi di tampone negativo. I team avranno a disposizione mezzi furgonati adibiti alla vestizione e vestizione e provvederanno allo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti durante l’accesso presso i punti di stoccaggio indicati dall’Asp di Messina. Ogni team garantirà almeno 165 accessi a settimana, sette giorni su sette, dalle ore 8 alle 20 per ciascuna delle figure professionali previste.

Al fine, poi, di fronteggiare le situazioni di emergenza sociale determinata dal contagio e dal conseguente isolamento, adattando le specifiche esigenze della persona che si trovi temporaneamente impossibilitata a gestire gli atti e i bisogni della vita quotidiana, si sta affiancando la costituzione di 5 team dedicati a Messina e 15 in tutta la provincia, composti da un educatore professionale, un assistente sociale, un assistente amministrativo, un operatore socio sanitario e uno psicologo. Il personale preposto è stato selezionato tra i partecipanti al “clic day” indetto dal Policlinico di Messina per il reclutamento di soggetti per implementare i servizi anti Covid.

