Messina, tre uffici postali rialzano le saracinesche

Prosegue il graduale e costante ripristino dell’offerta dei servizi su tutto il territorio nazionale con un progressivo ampliamento dell’operatività degli Uffici postali, nonostante il Covid. Da lunedì prossimo, riaprono le sedi di Barracca, a Santa Teresa di Riva, Tremestieri e Mongiove, nel comune di Patti. Le succursali di Fiumedinisi, Misitano a Casalvecchio Siculo, Frazzanò e Panarea ripristinano l’apertura su 6 giorni, mentre torna disponibile su doppio turno, fino alle 19.05 Mistretta. Continua intanto la lavorazione di giacenze medie e saldi di fine anno in tutti gli uffici postali della Sicilia necessari per la presentazione dell’attestazione Isee. In una sola giornata un picco di oltre 70.000 richieste e si attendono affluenze significative per i prossimi giorni, data la grande concentrazione di percettori sul territorio regionale. In provincia di Messina lavorate oltre 45mila pratiche al 14 gennaio.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata