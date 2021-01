Messina, il “pasticcio” dei vaccini all’ex Mandalari

In Sicilia anche i medici liberi professionisti e gli odontoiatri, iscritti ai rispettivi albi, saranno chiamati su base volontaria alla somministrazione del vaccino anti-Covid e a riceverlo in via prioritaria. Il via libera è arrivato dalla Regione grazie a un protocollo siglato dall’assessore regionale della Salute, Ruggero Razza, con gli Ordini dei medici e degli odontoiatri siciliani. L’intesa stabilisce le modalità di vaccinazione e di reclutamento dei professionisti vaccinatori. È stabilito che ogni Ordine provinciale provveda a stilare due elenchi di prenotazione degli iscritti, per i medici e per gli odontoiatri, per ricevere o somministrare il vaccino. Le due liste saranno pubblicate nei rispettivi siti istituzionali e inviate all’Asp di competenza.

