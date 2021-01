Augusta, tre chili di marijuana custoditi... tra i ricambi per auto

Quasi tre chili di marijuana sono stati trovati dagli agenti della squadra mobile della Questura di Siracusa all’interno di un’attività commerciale di autoricambi ad Augusta, nel Siracusano. La perquisizione è avvenuta in collaborazione con la mobile di Messina in seguito alla rapina al Compro Oro avvenuta sabato a Messina per la quale la polizia ha arrestato Domenico Stelo e Salvatore Saraceno entrambi di Augusta. I due avevano commesso la rapina indossando delle uniformi da carabinieri poi trovate nell’auto nella quale i due sono stati bloccati. Alcuni giorni fa erano state rubate delle uniformi dalla sede dell’associazione dei carabinieri di Augusta.

Gli investigatori della Mobile, coordinati dal dirigente Gabriele Presti, e del commissariato di Augusta, con la collaborazione della Compagnia carabinieri del centro megarese, hanno arrestato Federico Siri, 31 anni di Augusta, e denunciato un suo collaboratore e la convivente, entrambi di 32 anni, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. All’interno dell’attività commerciale di autoricambi di Siri, collegato a Stelo, 2,7 chilogrammi di marijuana, imbustata in diverse confezioni, e materiale adoperato per il confezionamento ed il bilancino digitale di precisione. Gli agenti hanno esteso la perquisizione al domicilio del dipendente-collaboratore di Siri e della convivente ed hanno trovato all’interno di un astuccio porta-occhiali, nascosto in un ripostiglio dell’appartamento, ulteriori 10 di sostanza stupefacente, del tipo cocaina. Entrambi i conviventi sono stati denunciati in concorso tra loro.

