Superenalotto, un 5 fa sorridere un giocatore in provincia di Messina

Il Superenalotto fa sorridere un giocatore della provincia di Messina. Nel concorso di giovedì 31 dicembre, a Barcellona Pozzo di Gotto, infatti è stato realizzato un 5 da 26.891 euro. La fortunata schedina, riporta agipronews, è stata convalidata presso la tabaccheria in via Statale S. Antonino 27. La caccia al Jackpot, intanto, riparte domani sera dove in palio ci saranno 87,2 milioni. L’ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Sicilia il 6 non si presenta da aprile 2018, con 130 milioni vinti a Caltanissetta.

