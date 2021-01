Covid: a Messina sei morti nelle ultime 24 ore. Contagi in aumento

Sono sei i decessi a Messina nelle ultime 24 ore al Policlinico e al Papardo. Un bollettino che rispecchia una situazione da tenere sotto controllo, in città, con l’aumento di contagi e ricoveri delle ultime settimane.

Al Policlinico non ce l’hanno fatta due donne di Messina di 94 e 84 anni, una donna di Torregrotta di 78 anni e due uomini di 86 e 87 anni. Al Papardo la vittima è un uomo di 69 anni. Questo l’attuale quadro dei ricoveri: 62 al Policlinico 62 (di cui 11 in rianimazione), 42 al Papardo (di cui 9 in rianimazione), 29 al Cutroni Zodda di Barcellona.

