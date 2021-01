Incendio danneggia un negozio nel centro di Barcellona

Il primo giorno dell'anno, nel pomeriggio di ieri, è stato funestato da un incendio che si è sviluppato all'interno dei locali di un negozio di abbigliamento ed accessori di moda, “Uniform Store” di via Umberto I, al civico 185, storico negozio barcellonese, inizialmente monomarca, di jeans, situato al piano terra della palazzina Stilo.

L'ora, le 16,30 di ieri, quando è stato lanciato l'allarme dagli abitanti della centralissima via Umberto I, farebbe propendere per un’ipotesi accidentale i vigili del fuoco del distaccamento di Milazzo che sono intervenuti sul posto per spegnere l'incendio e limitare i danni che avrebbero potuto coinvolgere anche agli attigui negozi e gli uffici situati ai piani superiori della palazzina.

Non si tratterebbe dunque, sulla base degli elementi riscontrati dai vigili, di un atto doloso. L'ora insolita, dunque, porta ad escludere tale ipotesi. Sul posto sono comunque intervenuti anche i carabinieri del Nucleo operativo della locale Compagnia che a quanto pare – per fugare ogni possibile dubbio – acquisiranno le immagini di videosorveglianza delle telecamere private installate lungo la stessa via, a servizio di altri negozi e uffici della zona.

Oltre alle lingue di fuoco, a danneggiare l'interno del negozio e le merci esposte, l'inteso fumo nero che è stato generato dalla combustione. Fumo che ha anche annerito parte del prospetto della palazzina. Ancora non quantificati i danni subiti dalla famiglia di commercianti che da decenni gestisce in città due diversi negozi di abbigliamento.

