Messina, alle Superiori tamponi per tutti

Lo screening per le scuole superiori e il doppio orario d’ingresso tornano in primo piano. Oggi dovrebbe arrivare il via libera per l’esecuzione dei “tamponi a tappeto” agli studenti del secondo ciclo. Una verifica che dovrebbe scattare a giorni e che potrebbe coinvolgere, potenzialmente, 10.000 under 18 delle dodici scuola superiori cittadine.

L’input arriva da Palazzo Zanca che vuole dare un seguito allo screening effettuato per le scuole materne, primarie e medie, tre settimane fa. E così, oggi, l’assessore alle Politiche scolastiche Laura Tringali parlerà di questa campagna con il dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Ornella Riccio, il commissario ad acta dell’Asp per l’emergenza Covid Marzia Furnari, Vincenzo Picciolo, referente dei Covid Team dell’Asp e poi gli assessori Dafne Musolino e Massimiliano Minutoli. Sarà l’occasione per coinvolgere tutti coloro che dovranno lavorare alla regia e alla realizzazione di questo screening di massa.

