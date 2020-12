Coronavirus a Barcellona, cancellata la terapia intensiva

Il presidio ospedaliero di Barcellona, riconvertito in “Covid hospital” lo scorso 30 ottobre, ha toccato ieri il numero più basso di pazienti ricoverati affetti da Covid: solo 15. Di questi soltanto 3 sono ricoverati nell'Unità complessa di Malattie infettive, 7 in Medicina, 4 in Pneumologia, ed 1 in Psichiatria. Un numero che progressivamente scende sensibilmente. Da giorni si registrano infatti zero accessi al Pronto soccorso. L'ospedale è di fatto ridotto ad un mero “cronicario”, con le professionalità mortificate, in quanto non è possibile prestare soccorso ai casi più urgenti, in quanto privo di una qualsiasi postazione di Terapia intensiva o di Sub intensiva. Solo adesso si è scoperto - per il silenzio imposto dai vertici aziendali e dalla nuova gestione della direzione sanitaria - che le uniche due postazioni di Terapia intensiva che erano state realizzate in una delle due sale operatorie inutilizzate sono state smontate e smantellate. Gli stessi letti - che avrebbero fatto parte dei letti noleggiati - sono stati restituiti al fornitore.

