Gallodoro, sventata una rapina all'ufficio postale

Questa mattina tre uomini hanno tentato di rapinare l’ufficio postale di Gallodoro. Alle 7.30 hanno avvicinato il direttore nei pressi della piazza, chiedendogli di aprire; lui, scambiandoli per clienti, li ha pregati di attendere; quando hanno manifestato le loro reali intenzioni, l’uomo ha fatto resistenza, tanto che è stato colpito per convincerlo a entrare. Il dipendente non ha ceduto, e le sue urla hanno spinto i malviventi a fuggire. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili e 118 per soccorrere il malcapitato.

