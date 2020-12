A Messina due orari d’entrata alle Superiori e l'Atm deve riorganizzare i bus

Le scuole superiori della città e della provincia, una trentina in totale, da quando torneranno in presenza, dovranno attenersi ad un paio di regole destinate a rivoluzionare il loro assetto. Ieri la comunicazione ai presidi da parte del dirigente dell’ufficio scolastico provinciale, che la scelta per l’intero territorio messinese è quella di dividere gli ingressi in due momenti: alle 8 e alla 9,40. Cento minuti di differenza per poter far sì che i mezzi pubblici che portano gli studenti a scuola o li riportano a casa, non siano sovraffollati come è accaduto nello scorso autunno.

