Spostamento del pronto soccorso del Policlinico di Messina: oggi sospese le attività per sei ore

L'A.O.U. Policlinico "G. Martino" di Messina comunica che, dalle 14 di oggi (venerdì 18) e presumibilmente fino alle ore 20, verrà avviato il trasferimento del Pronto Soccorso Generale con O.B.I. al Padiglione C. In tale arco temporale le attività di Pronto Soccorso, come comunicato alla altre aziende sanitarie ed al 118, saranno sospese.

Il trasferimento si è reso necessario dovendo avviare con urgenza i lavori di ampliamento ed adeguamento del Pronto Soccorso Generale al Padiglione E, compresa la realizzazione di un'area di degenza per la Medicina d'Urgenza e di rafforzamento dei percorsi legati ai controlli Covid e al trattamento dei pazienti.

Nei giorni scorsi, al fine di pianificare tutti gli interventi preliminari e consequenziali, l'Azienda ha attivato uno specifico tavolo tecnico con il coordinamento del dottor Consolato Malara, Risk Manager Aziendale. L'Azienda conta di completare il trasferimento e tornare alla piena operatività nella serata di oggi.

