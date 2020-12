Messina: muore di Covid a 40 anni. Deceduta anche la madre, grave il padre

Il Covid si accanisce contro una famiglia messinese in pochi giorni. La trentesima vittima di un mese di dicembre nero è un uomo di appena 40 anni: stanotte, al Policlinico, ha dovuto arrendersi al grande male di questo 2020 Vincenzo Crisafulli, impiegato della ditta di pulizie che opera all’ospedale Piemonte.

Era ricoverato nello stesso reparto di terapia intensiva in cui cinque giorni fa era deceduta la madre e in cui sta continuando la sua battaglia, in gravi condizioni, anche il padre. Il Covid non ha risparmiato nemmeno il fratello, anch’egli positivo.

Tra i messaggi di cordoglio sui social, anche quello dell’assessore comunale alla Protezione civile Massimiliano Minutoli: “Un dramma che colpisce una intera famiglia, ma deve fare riflettere tutti. Il Covid uccide! E non solo il Covid... Proteggiamoci, per noi stessi e per le persone che ci stanno accanto”.

