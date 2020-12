Messina, asilo San Licandro: in isolamento i bimbi entrati in contatto con l'operatore positivo

Nuovi sviluppi per il caso dell’asilo comunale di San Licandro. La struttura è chiusa dopo l’accertamento di un caso di positività venerdì scorso fra gli operatori. Il personale è stato sottoposto a tampone ed è risultato negativo ma l’Asp, oltre alla sanificazione dei locali, ha chiesto l’isolamento dei bimbi che hanno frequentato l’asilo nella scorsa settimana.

L’operatore contagiato ha lavorato sino a lunedì prima dell’Immacolata. La Messina Social City ha comunicato due volte la lista dei contatti delle famiglie, ma queste non sono state ancora contattate per la comunicazione effettiva. Sempre all’interno dell’azienda si è verificato un caso di contagio anche tra gli autisti dei mezzi a disposizione della Messina Social City. In questa circostanza, invece, le famiglie delle persone coinvolte nel tracciamento sono state prontamente avvertite dall’Usca.

