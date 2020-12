Messina, un operatore positivo al nido San Licandro

Un caso di positività al COVID-19 è stato registrato fra gli operatori dell’asilo nido comunale San Licandro. Una dipendente ha scoperto di essere stata contagiata e ieri ha avvertito i vertici della Messina Social City che gestiscono la struttura. La donna non era al lavoro da lunedì scorso.

Ieri sera è scattata la sanificazione generale per la quale è stato necessario non far frequentare oggi l’asilo alla quarantina di bambini iscritti. Tutto il personale della struttura scolastica si era già sottoposto a tampone periodico proprio mercoledì scorso e tutti erano risultati negativi.

Oggi è previsto un nuovo test per tutti. La presidente della Messina Social City Valeria Asquini ha avvertito l’ASP che per il momento non ha ritenuto di dover effettuare tamponi anche Sui bambini poiché l’operatrice contagiata non ha frequentato l’asilo in tutta questa settimana. Alla luce dei risultati dei test di oggi sui dipendenti verrà decisa la data di riapertura dell’asilo che ad oggi è fissata per lunedì.

