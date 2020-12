Si taglia con una motosega ad Antillo, portato in elisoccorso a Messina

Un uomo di 62 anni di Antillo è rimasto gravemente ferito nel primo pomeriggio di oggi mentre effettuava dei lavori agricoli nella zona a monte del paese. La vittima stava potando alcune piante con una motosega quando improvvisamente l’attrezzo lo ha colpito agli arti inferiori provocandogli un profondo taglio ad una caviglia. Il 62enne ha subito chiesto aiuto e le sue urla sono state udite da una persona che si trovava nella zona, che dato l’allarme facendo scattare i soccorsi.

Ad Antillo, vista la difficoltà a far giungere l’ambulanza a causa della zona impervia, è atterrato l’elicottero del 118 e nel frattempo alcuni volontari, insieme al medico del presidio di Continuità assistenziale e al sindaco Davide Paratore, hanno raggiunto il ferito per prestare le prime cure e lo hanno poi condotto più a valle per caricarlo sul velivolo. L’uomo è stato trasportato all’ospedale “Papardo” di Messina per gli accertamenti di caso. Le sue condizioni non sarebbero comunque gravi e non è in pericolo di vita.

© Riproduzione riservata