Messina, l’attacco della Uil: «La Paglia inadeguato, l'Asp va commissariata»

L’Asp di Messina «va commissariata», sancendo «il fallimento del direttore generale dell’Asp Paolo La Paglia». A tornare all’attacco, specie dopo le dichiarazioni rese la settimana scorsa alla “Gazzetta” dallo stesso La Paglia, sono Uil e Uil Fpl, con i segretari generali Ivan Tripodi e Pippo Calapai ed il coordinatore Area medica Corrado Lamanna.

«Certo che ce ne vuole di faccia tosta – scrivono in una nota di fuoco –! Il fallimentare La Paglia, per tentare, in maniera alquanto puerile, di rintuzzare le pesantissime accuse, provenienti da più parti in merito al disastroso operato dell’Asp di Messina riguardo la gestione della pandemia Covid 19, non ha fatto altro che riversare sui propri dirigenti le precise ed esclusive responsabilità della sua pessima gestione. Insomma, il modo peggiore per rappresentare un’Azienda sanitaria».

