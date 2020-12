MessinaServizi, 140 assunzioni per verde, decoro e igiene pubblica

Si chiude l’era degli affidamenti esterni a ditte private per tutta una serie di servizi che, al contrario, sono prettamente pubblici. Dal verde pubblico alle potature degli alberi, dalla manutenzione delle fontane ai cimiteri, dai tombini alle disinfestazioni. Ad occuparsene, tra poco, saranno le società partecipate del Comune. Che, del resto, esistono anche per questo. Il punto è che, finora, nei contratti di servizio di MessinaServizi e Amam, cioè gli atti che regolano i rapporti tra Palazzo Zanca e le società e in cui viene riportato ciò che le società stesse devono fare per conto di Palazzo Zanca, questi tipi di lavori non erano inclusi. Nei giorni scorsi, invece, l’Amministrazione ha messo nero su bianco i nuovi contratti di servizio: oggi verranno approvati in Giunta, quindi dopo il parere dei revisori dei conti arriveranno in consiglio comunale. Tutti interventi aggiuntivi per i quali, secondo le ultime indicazioni, MessinaServizi avrà bisogno di “rinforzi”, con circa 140 assunzioni che potrebbero arrivare già nei prossimi mesi.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata