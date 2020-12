Coronavirus Messina, il "richiamo" ai medici di famiglia: evitiamo l’assenteismo

Un appello contro l'assenteismo. Un richiamo a rispettare le regole nella compilazione certificati di malattia. E un appello al «sacrificio» nella battaglia contro il Covid. È destinata a far rumore (e già lo sta facendo) la lettera aperta che Giacomo Caudo, presidente dell'Ordine dei medici, ha scritto e indirizzato a tutta la categoria. Caudo premette di aver ricevuto «multiple sollecitazioni» dalle aziende sanitarie della provincia e di provare un «profondo disagio» nell'inviare la lettera ai colleghi, «soprattutto quelli impegnati in prima linea sul fronte dell’emergenza Covid». L'invito è chiaro: «Evitare occasionali indisposizioni che in tempi di ordinarietà costringerebbero all’assenza dal lavoro. Poiché al momento siamo in guerra contro il virus e la presenza di ciascuno di noi, attivi sul campo, è indispensabile per non lasciare il posto di lavoro scoperto e non gravare sulle spalle di chi resta in servizio, già oberato dai pesanti carichi di lavoro». Caudo non si esime dal riconoscere alcune “storture” che hanno finito per sfiancare i medici di base: dai «continui tagli ai finanziamenti della sanità» e relativo «sovraccarico di impegni e responsabilità» alla «benevolenza» non dimostrata dalla politica «nei confronti della nostra professione, non riconoscendoci quel ruolo e quel peso che avrebbero dovuto».

