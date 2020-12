L'ultimo saluto a Giulia Ragini. Domani a Giammoro i funerali della giovane

Domani pomeriggio l'ultimo saluto a Giulia Ragini. Il funerale si svolgerà nella chiesa Madonna del Rosario di Giammoro alle 15. La salma sarà restituita nelle prossime ore alla famiglia. Non si placano i sentimenti di profonda tristezza, manifestati in questi giorni da parte di numerosi parenti ed amici, che hanno pregato per Giulia sino all'ultimo istante.

Per la ragazza di 26 anni, che ha perso la vita a seguito del violento scontro, sono stati riservati i pensieri più belli e profondi. Nel frattempo, sul fronte delle indagini la Procura della Repubblica di Barcellona, retta dal procuratore capo Emanuele Crescenti, sta lavorando insieme alla polizia municipale di San Filippo del Mela ed al comando dei carabinieri. La dinamica dell'incidente dovrebbe essere più o meno chiara. Ci sarebbe dunque lo spostamento di corsia, del tutto ingiustificato, da parte della responsabile (la settantanovenne alla guida della Panda). L'ipotesi perseguita dalla Procura è omicidio stradale.

La donna di 79 anni, è tornata a casa, nonostante il quadro clinico resti critico. Difatti l'anziana, che non ricorda nulla dell'accaduto, è in forte stato confusionale avendo tra l'altro un esteso ematoma celebrale e diverse fratture.

