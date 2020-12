Messina, domani i funerali di Santino Paladino. "Che Dio mi assista" il suo ultimo messaggio

I funerali del sindacalista messinese Santino Paladino saranno celebrati, domani, giovedì 3 dicembre, alle ore 15.30 nel Duomo di Messina. Il giorno dopo, lo sconcerto e la commozione è ancora maggiore. La morte di Santino Paladino, segretario generale della Cisal, uomo impegnato in tante vertenze a tutela dell'occupazione e delle condizioni di lavoro più dignitose possibili, negli enti pubblici come nelle aziende private, ha sconvolto il mondo sindacale, amministrativo e politico ma anche il resto della città. Toccante l'ultimo messaggio lasciato su Facebook dal sindacalista:

Paladino era molto conosciuto e apprezzato per il suo garbo, l'eleganza innata nell'approccio alle persone e ai problemi. Morire di Covid, a 58 anni, dopo 15 giorni di ricovero in terapia intensiva, per molti resta un fatto difficilmente da accettare. E proprio lui, il sindacalista che aveva chiesto un screening tra tutti i dipendenti di Comune e Città metropolitana, lui che aveva messo in guardia dal rischio del negazionismo e della sottovalutazione, in uno degli ultimi suoi messaggi ha riassunto compiutamente quello che si prova e si vive da chi è "dentro", da chi il Covid non lo osserva ma lo subisce sulla propria pelle.

