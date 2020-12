Droga e corse di cavalli a Messina, scarcerato anche Giuseppe Irrera

Il Tribunale del riesame di Messina ha rimesso in libertà Giuseppe Irrera, ritenuto dagli inquirenti il boss reggente del clan Galli di Giostra e arrestato di recente nell’operazione "Cesare" dai carabinieri per associazione mafiosa, estorsioni e corse clandestine di cavalli.

Il tribunale ha accolto l’istanza del difensore, l’avvocato Salvatore Silvestro. Dopo le prime otto scarcerazioni con il Tribunale del riesame che ha rimesso in libertà Grazia Maria Munnia, Carlo, Alessio e Roberto Palermo, Natale Rigano, Giuseppe Longo, Giuseppe Galli e Giuseppa Leonardi, oltre a Irrera tornano in libertà anche altri due arrestati nell’operazione Cesare Francesco Vento e Salvatore Vecchio e nei giorni scorsi altre otto persone erano state scarcerate. Contro Irrera c'erano anche le intercettazioni telefoniche in carcere tra lui e il suocero, il boss storico del clan Giostra Luigi Galli.

