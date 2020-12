Conclusa la demolizione del cavalcavia di Venetico, autostrada riaperta

Si sono concluse intorno a 00:50 le operazioni di svaro del cavalcavia 4 all'altezza dell'A20 Messina-Palermo, su territorio di Venetico. L'intervento, eseguito dalla ditta "Fratelli Anastasi" di Villafranca Tirrena, è stato completato con successo e come da cronoprogramma. I lavori si sono protratti per tutta la notte, per consentire il ripristino dell'area oggetto del cantiere e dunque la rimozione delle travi e lo spostamento dei mezzi.

L'autostrada è tornata quindi nuovamente percorribile per l'intero percorso, dalle prime ore di stamattina, così come previsto dall'ordinanza emessa dal Cas. Si chiude con la rimozione dei due viadotti (3 Spadafora/ 4 Venetico), l'urgente fase di messa in sicurezza della tratta autostradale in questione. Il prossimo passo sarà adesso la ricostruzione, intanto dell'impalcato 3, per poter garantire nuovamente il collegamento con la zona artigianale di San Martino- Grangiara.

