Messina, corso di formazione a spese degli autisti: Atm dovrà rimborsare i lavoratori

Il giudice del lavoro di Messina ha ingiunto ad Atm SpA di pagare in favore degli autisti che hanno intrapreso le vie legali la somma di 250 euro, a titolo di rimborso delle somme che i lavoratori hanno anticipato di tasca propria per il rinnovo della Carta di qualificazione del conducente (CQC).

L’azienda aveva attribuito ai dipendenti l’onere della spesa per il corso di formazione periodico. A nulla sono valsi i tentativi di mediazione dei sindacati per la tutela dei lavoratori ma anche per evitare i prevedibili contenziosi in tribunale.

“È l’ennesima dimostrazione – si legge in una nota firmata da Filt CGIL, Fit CISL, UIL Trasporti, FAISA CISAL, UGL, ORSA - di una gestione aziendale votata all’autoritarismo fine a se stesso che ingenera una perenne atmosfera di scontro con i lavoratori e certamente non serve per puntare all’incremento di produzione”.

