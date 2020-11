Fiumedinisi, il sindaco positivo al coronavirus al test rapido

Il sindaco di Fiumedinisi Giovanni De Luca è risultato positivo al Covid-19 dopo un test rapido. Sta complessivamente bene e lamenta soltanto qualche dolore muscolare. De Luca si è immediatamente posto in auto-isolamento domiciliare, evitando qualunque contatto con persone ed annullando tutti gli impegni istituzionali in presenza.

Al termine dei dieci giorni di isolamento previsti dal protocollo si sottoporrà al tampone naso-faringeo molecolare per la conferma della positività. “Continuerò da casa a portare avanti l'attività amministrativa insieme agli assessori, ai consiglieri comunali, ai volontari della Protezione Civile e a tutti i collaboratori che, ne sono certo, mai come in questo momento, sapranno farsi valere lavorando per la nostra comunità – queste le prime dichiarazioni del sindaco dopo aver appreso della positività al test rapido. Raccomando altresì alla cittadinanza di non abbassare la guardia e di adottare sempre ogni precauzione (mascherina, distanziamento e igienizzazione delle mani) utile a limitare il contagio, soprattutto in questo momento in cui purtroppo sta iniziando a dilagare”.

Anche i dipendenti comunali sono stati sottoposti nella giornata di lunedì sera al test rapido (l’intervento era già stato programmato da giorni)ed i risultati dovrebbero essere noti in breve tempo.

