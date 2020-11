Messina, 2 morti per coronavirus al Policlinico: contagi su una nave della Marina e alla Finanza

La situazione è sfuggita di mano e non è possibile tracciare le cosiddette catene della positività. Il report del Policlinico di Messina ieri sera comunicava di altre due persone decedute per Covid: un uomo, di 83 anni di Regalbuto (Enna) e un uomo, anche lui di 83 anni, di Riposto (Catania), ricoverato in Rianimazione da due settimane.

È mutato il trend nazionale del contagio, che aumenta ora nella fascia d'età tra i 20 e i 50 anni. Un dato che si replica anche a Messina e che viene avvalorato dal numero dei positivi a domicilio, 1.477, molto alto rispetto ai 1.557 contagi complessivi. Salgono i ricoveri: 40 al Policlinico, di cui 10 in terapia intensiva, 17 al Papardo (una in terapia intensiva) e 25 a Barcellona.

Un focolaio è emerso al Cas, il Centro di assistenza straordinaria per Ragazze madri di Sperone, nell’ex casa di riposo Villa Letizia, dove vengono seguite le migranti giunte in Sicilia con figli al seguito: 13 le positività, tra mamme e bambini. Bambini che hanno frequentato la scuola sino all’ultimo giorno delle lezioni. E ancora: 14 persone in quarantena e tre positivi anche sulla nave “Peluso” della Marina Militare. Il pattugliatore della Capitaneria di Porto è ormeggiato nella base navale di Marisicilia e i controlli, programmati dalla Difesa, sono scattati al ritorno da una missione. Accertamenti in corso anche nei reparti del Comando provinciale della Guardia di Finanza, con alcuni militari in isolamento.

