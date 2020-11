A Sinagra 21 bimbi positivi, 3 a Raccuia e 2 Patti: allarme coronavirus nel Messinese

È allarme coronavirus sui Nebrodi con epicentro a Sinagra al termine dello screening operato sugli alunni delle elementari a seguito della positività di un’insegnante. Al completamento dei test rapidi effettuati su numerosi alunni sono stati trovati 24 bambini positivi, 3 dei quali nella scuola di Raccuia e 21 in quella di Sinagra.

A loro e ai componenti delle rispettive famiglie è stato fatto il tampone molecolare ed è scattata per tutti la quarantena obbligatoria. Per gli altri scolari, pur negativi, e le loro famiglie, è stato prescritto che dovranno restare a casa fino a domani. È in corso la ricerca di tutte le persone venute a contatto con gli alunni positivi.

A Patti positivi i tamponi molecolari eseguiti sui due bambini della primaria già sottoposti a tampone rapido dopo la positività di un’insegnante. Positivo anche un genitore di uno dei bimbi. Saranno eseguiti oggi, invece, i test rapidi sui compagni di scuola dell'altra bimba risultata positiva in un'altra scuola primaria.

A Barcellona Pozzo di Gotto sono positivi al Covid-19 altre nove persone. Il numero degli attuali contagiati sale quindi a 53. Cresce anche il numero di uomini e donne in isolamento domiciliare per essere entrate in contatto con positivi. Si teme che nella città del Longano la fase emergenziale non sia sotto controllo, al di là degli inutili appelli del Comune, circa - ad esempio - le regole prudenziali da rispettare in occasione della commemorazione dei defunti e l’afflusso all’unico cimitero di una città di 42mila abitanti.

A Giardini Naxos si registrano altri quattro nuovi contagi da Covid19. La conferma ufficiale è stata data dal sindaco Giorgio Stracuzzi. Il totale dei contagiati nel centro jonico è dunque arrivato a 28.

Scuole chiuse per una settimana a Roccalumera e Pagliara. Lo hanno deciso ieri i sindaci Gaetano Argiroffi e Sebastiano Gugliotta dopo aver ricevuto una nota dall’Asp con la quale il commissario per l’emergenza Covid, Carmelo Crisicelli, dopo il contagio che ha riguardato un collaboratore scolastico ha proposto la sospensione dell’attività didattica fino all’8 novembre. Scuole chiuse per sanificazione anche a Sant’Alessio (solo domani) e a Furci Siculo (martedì e mercoledì). Otto i contagiati a Itala mentre 4 (di cui uno in Terapia intensiva) a Scaletta. È invece guarito a Nizza di Sicilia, uno dei tre contagiati.

