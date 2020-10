Scuole chiuse a Messina da domani all'8 novembre per sanificare i plessi

Dal 31 ottobre fino all'8 novembre, su richiesta dell'Asp, tutte le scuole di Messina saranno chiuse. Il sindaco De Luca lo ha annunciato durante la sua diretta televisiva, l'ordinanza sarà emanata in serata sia come Comune sia come Città metropolitana che ha competenza per gli Istituti superiori.

Sono state stanziate somme per la sanificazione nei plessi scolastici, mille euro per ogni Istituto.

"Il nostro sistema sanitario fa schifo, e non voglio con questo insultare nessuno, men che mai chi opera sul campo, ma la situazione dei posti letto in città e provincia è preoccupante, non possiamo permetterci il lusso di arrivare ai numeri di altre realtà, gli ospedali andrebbero al collasso. Per ora Messina ha la curva epidemiologica più bassa in Sicilia, rispetto a Palermo e Catania, ma non possiamo e non dobbiamo abbassare mai la guardia", ha insistito De Luca

Sul piano economico-finanziario il sindaco ha detto di non voler aprire alcun fronte polemico con Governo e Regione, "perché non è questo il momento", ma nello stesso tempo ha sottolineato come da Roma e da Palermo continuino a non arrivare i fondi promessi per i sostegni alle categorie più colpite dall'emergenza legata alla pandemia.

Tre milioni e mezzo di euro per la Family Card e tre milioni per l'acquisto di cibi cucinati con buoni da spendere nei ristoranti della città: queste le due misure annunciate da De Luca, che fanno parte del pacchetto dei nuovi provvedimenti.

