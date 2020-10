Milazzo ha paura, adesso i positivi al Coronavirus sono 50: casi in aumento nel Messinese

Ben 50 contagiati. Un numero che mai si era registrato a Milazzo. Purtroppo il Coronavirus è ormai presente in maniera massiccia nella città del Capo e per evitare che la situazione precipiti occorre alzare i livelli di difesa al massimo.

Raggiungono quota 8 i contagi invece a Villafranca Tirrena come da comunicazione ufficiale dall'Asp di Messina. Le persone interessate dal contagio si trovano in isolamento fiduciario presso la propria abitazione e sono in corso accertamenti sui familiari. A Saponara i positivi sono saliti a 13, si è registrato il decesso di un uomo per complicanze dovute al virus e a Pace del Mela sono 11 i casi positivi e tale numero potrebbe crescere perché vi sono altri due casi di sospetta positività fra i cittadini risultati positivi al tampone effettuato presso laboratori privati.

A Barcellona il numero delle persone positive ha toccato quota 34. È stata l’Usca a informare sulla presenza di altri sette nuovi casi. Si trovano al momento tutti in isolamento domiciliare e le loro condizioni non destano preoccupazione. Dei precedenti contagiati - ieri 7 -, solo uno si trova ricoverato a Messina, in un reparto Covid.

