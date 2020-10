Commemorazione dei defunti a Messina, gli orari dei cimiteri e come cambia la viabilità

In occasione della Commemorazione dei Defunti, i cimiteri di Messina rimarranno aperti dalle ore 8 alle 17 di domani, venerdì 30, sabato 31, domenica 1 e lunedì 2 novembre.

A causa delle restrizioni imposte dalle misure anticontagio al Covid-19, la tradizionale celebrazione eucaristica, presieduta dal vescovo ausiliare Monsignor Cesare Di Pietro, sarà officiata nella Parrocchia di Santa Maria di Gesù a Provinciale, lunedì 2 novembre, alle ore 11.

All’interno del Gran Camposanto saranno garantiti mezzi di trasporto con personale della Messina Social City per l’assistenza alle persone anziane ed ai disabili e potenziati i servizi all’esterno con mezzi Atm. Il volontariato della Protezione Civile assicurerà il supporto necessario a sensibilizzare la cittadinanza al rispetto delle misure anticontagio, quali l’uso della mascherina ed il distanziamento sociale per evitare assembramenti. Lunedì 2, gli stessi volontari gestiranno il contingentamento agli accessi della Chiesa Santa Maria di Gesù a Provinciale ed ambulanze e volontari del servizio sanitario saranno presenti agli ingressi del Gran Camposanto.

LA VIABILITÀ NELLE STRADE ADIACENTI IL GRAN CAMPOSANTO

Sabato 31, domenica 1 e lunedì 2 novembre, dalle ore 7 alle 18, sarà vietata la sosta su entrambi i lati della carreggiata di via del Santo dal numero civico 36 al 68, e sul lato monte dal numero civico 328 sino al ponte FF.SS. Sarà inoltre interdetto il transito veicolare in vicolo S. Cosimo, consentendo la circolazione ai veicoli di Forze di Polizia e Pronto Soccorso; residenti; veicoli Enel che devono effettuare eventuali interventi urgenti di manutenzione; taxi; e veicoli autorizzati muniti di apposito contrassegno. Sarà istituito il senso unico di circolazione monte-valle in via Baglio, consentendo ai veicoli del personale del Dipartimento Servizi Ambientali – Servizio Cimiteri di percorrere il tratto di via Baglio, compreso tra la via Catania e il cancello carrabile del Gran Camposanto, in direzione di marcia valle-monte. Vigerà il divieto di sosta in via Catania per un tratto di 10 metri, rispettivamente a nord e a sud dell’ingresso principale del Gran Camposanto, e sulla via del Santo sarà interdetto il transito veicolare ai veicoli provenienti dal viale Gazzi, ad eccezione di quelli dei residenti, delle Forze di Polizia e di Pronto Soccorso.

TRASPORTO DISABILI

Da domani, venerdì 30, a lunedì 2 novembre, all’interno del Gran Camposanto sono sospesi gli ingressi alle vetture private con pass per disabili. I servizi di trasporto disabili e delle persone anziane con difficoltà motoria saranno garantiti da 12 pulmini gestiti con il personale cimiteriale e della Messina Social City per garantire le opportune condizioni di sicurezza. Saranno effettuati tre percorsi alternativi tra loro al fine di distribuire al meglio il il servizio per tutto il Cimitero.

