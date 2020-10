Nuovo caso positivo al Comune di Messina, contagiato un dirigente di Palazzo Zanca

Nuovo caso di positività al Covid-19 al Comune di Messina. Dopo il dipendente del dipartimento Urbanistica, stavolta a risultare contagiato è un dirigente di Palazzo Zanca, insieme ad i suoi familiari. Gli uffici da lui diretti, ubicati in una sede distaccata del Comune, sono già stati sanificati, mentre l’Asp ha avviato, come da protocollo, l’indagine epidemiologica tra le persone venute a contatto con il dirigente.

Quest’ultimo, pochi giorni fa, aveva preso parte ad una riunione, nella sala ovale di Palazzo Zanca, alla quale erano presenti anche altri dirigenti, alcuni assessori e lo stesso sindaco De Luca. Solo l’indagine dell’Asp, però, così come è avvenuto per il dipendente dell’Urbanistica, stabilirà se sarà necessario o meno effettuare i tamponi anche a quanti sono stati in contatto col dirigente in questi giorni.

