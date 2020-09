Viadotto Ritiro a Messina, la Regione punta la lente sui ritardi

Dal completamento degli svincoli di Giostra all'ammodernamento di altri tratti dell'A20 Messina-Palermo e dell'A18 Messina-Catania, passando per la questione dei pedaggi, tutt'altro che secondaria. Soprattutto con riferimento al nodo del ticket della barriera di Villafranca Tirrena, pardon Ponte Gallo per i messinesi.

Obiettivi, questi, in cima al cronoprogramma stilato dal presidente del Consorzio autostrada siciliane Francesco Restuccia, d'intesa con l'assessore regionale delle Infrastrutture e della mobilità Marco Falcone. Stamani, il rappresentante della Giunta Musumeci sarà in riva allo Stretto per fare il punto sui lavori di messa in sicurezza del viadotto Ritiro.

Interventi collegati all'ultimazione delle bretelle di Giostra e degli assi viari cittadini. Alla riunione straordinaria nella sede del Cas parteciperanno anche l'amministratore delegato della Toto costruzioni, il direttore dei lavori e il direttore generale del Consorzio Salvatore Minaldi, oltre al presidente Restuccia. Sotto la lente i ritardi nell'appalto, in seguito alle proteste e ai disagi registrati pure nell'estate ormai agli sgoccioli.

