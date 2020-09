Messina, 70 autisti e 20 bus in più: al via il nuovo programma di Atm

Da domani parte il nuovo programma d’esercizio di Atm. Confermato il sistema "pettine-shuttle" che però andava migliorato - ha detto il presidente Giuseppe Campagna - perché il servizio non era pienamente efficiente.

Lo shuttle di Messina avrà una frequenza maggiore perché l’attesa massima passa da 20 a 15 minuti. Potenziata anche la linea della circonvallazione che avrà un bus ogni 30 minuti.

Unica eccezione al sistema a pettine è quello degli orari scolastici perché in quelle fasce i mezzi arriveranno fino in centro per facilitare l’ingresso a scuola dei ragazzi.

In servizio 70 autisti in più e una ventina di nuovi mezzi.

