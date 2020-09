Lottava contro un raro tumore, morta a 18 anni pallavolista di Roccalumera

Non ce l’ha fatta Angelica Abate, la 18enne di Roccalumera che da febbraio lottava contro un grave e raro tumore al cervello che le ha cambiato improvvisamente l’esistenza. La giovane e talentuosa pallavolista si è spenta questa sera nella sua abitazione circondata dall’affetto dei familiari, che hanno fatto ogni tentativo in questi mesi per superare un ostacolo che si è fatto sempre più insormontabile, fino a strapparla via alla vita.

Angelica ha lottato come una guerriera, ha superato il primo intervento, tutto sembrava andare per il verso giusto ma il male si è ripresentato, più aggressivo di prima: a maggio, grazie ad una raccolti fondi che in due giorni ha consentito di racimolare la cifra necessaria, era volata ad Hannover, in Germania, per un’altra operazione e subito dopo le sue condizioni sembravano essere migliorate.

Ma poco dopo la situazione è precipitata, tra fine luglio e i primi di agosto altri due interventi ad Hannover che però non hanno consentito di sconfiggere il tumore. Angelica, il 15 agosto, era rientrata a casa per proseguire le cure. Oggi è volata in cielo.

