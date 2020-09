Patti, accertati tre casi di coronavirus: sono tutti dello stesso nucleo familiare

Sono tre i casi attualmente accertati di positività al coronavirus a Patti. Si tratta di componenti dello stesso nucleo familiare dove, marito, moglie ed uno dei due figli hanno contratto il virus.

L'Asp di Messina sta lavorando per ricostruire la rete dei contatti avuti. I familiari più stretti sono stati già posti in isolamento fiduciario. Lunedì mattina effettueranno il tampone per accertare eventuali contagi.

Anche un’intera classe del liceo “Vittorio Emanuele III” di Patti, frequentata dalla ragazza positiva, è stata posta in isolamento fiduciario con i rispettivi familiari, così come anche i compagni dell’altro fratello risultato negativo che frequenta l’istituto di istruzione superiore “Borghese-Faranda”. Per le prossime settimane effettueranno le lezioni da casa in videoconferenza.

