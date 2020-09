Area protetta di Milazzo violata e sub denunciati: «Ora controlli notturni e presidio fisso»

«È fondamentale rafforzare i controlli, soprattutto nelle ore notturne all'interno dell'Area marina protetta di Milazzo. Diversamente le restrizioni imposte dalla perimetrazione riguarderanno solo noi e non chi riesce a portare via, utilizzando magari pure le bombole per immersioni subacquee, pesci anche di una certa dimensione».

A lanciare l'allarme sono i pescatori milazzesi che dopo aver dovuto accettare le limitazioni imposte dalle norme che regolano la Riserva marina, temono la beffa di non poter beneficiare del ripopolamento ittico previsto proprio dai periodi di fermo.

