Daniele Mondello a "Chi l'ha visto": mi hanno impedito di cercare Viviana e Gioele

Dolore misto a rabbia nelle parole di Daniele Mondello marito di Viviana Parisi e padre e Gioele, trovati morti tra le campagne di Caronia in un video durante la trasmissione "Chi l'ha visto".

"Voglio cogliere l'opportunità per dire che le ricerche sono state del tutto inefficaci ha detto -. Il signore che ha trovato mio figlio lo ha trovato solo con un falcetto".

E ancora: "Mia moglie non avrebbe mai toccato mio figlio Gioele - ha proseguito -neanche con un dito. Avrei voluto trovarli io, ma mi è stato impedito".

Anche la zia di Gioele Mariella Mondello, presente in trasmissione, racconta nel dettaglio le falle nelle ricerche e denuncia con forza: "A noi ci è stato impedito di andarli a cercare. Quando sono scomparsi, ci siamo messi in macchina per raggiungere l'autostrada, ma siamo stati bloccati e rimandati a casa. La prima sera era fondamentale, si poteva sentire il pianto del bambino. La notte non c'era nessuno. Sicuramente li avremmo trovati vivi e invece mio fratello è stato trattato come Parolisi".

